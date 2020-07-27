В Тульской области поймали за рулем 85 пьяных водителей

27 Июль 2020 2020-07-27T14:02:47+03:00

Еще 14 человек ранее уже наказывали за подобные нарушения

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Сотрудники Госавтоинспекции с 20 по 26 июля привлекли к ответственности 85 водителей.

44 - за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 27 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Еще 14 человек ранее уже наказывали за подобные нарушения.

Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU