В Тульской области поймали за рулем 85 пьяных водителей
Еще 14 человек ранее уже наказывали за подобные нарушения
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Сотрудники Госавтоинспекции с 20 по 26 июля привлекли к ответственности 85 водителей.
44 - за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 27 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Еще 14 человек ранее уже наказывали за подобные нарушения.
Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU