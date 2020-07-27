Тулячка присвоила чужой кошелек в супермаркете

27 Июль 2020 2020-07-27T12:57:22+03:00

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Тулячка присвоила чужой кошелек с деньгами и банковскими картами. Его оставила без внимания в сетевом супермаркете 63-летняя женщина.

Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию. При изучении записей камер видеонаблюдения и выяснении деталей происшествия сотрудники органов внутренних дел установили личность и местонахождение вероятной подозреваемой. 45-летняя безработная жительница Тулы призналась в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU