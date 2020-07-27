2020-07-27T12:50:02+03:00
Происшествия

На улице Марата в Туле прорвало трубу

По ул. Марата-Плеханова ведутся аварийно-восстановительные работы
Мария ВЛАСОВА
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На улице Марата в Туле прорвало трубу. По словам жителей, ЧП произошло еще 23 июля. Но его последствия устраняют до сих пор.

27 июля специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят аварийно-восстановительные работы по ул. Марата-Плеханова. В связи с этим с 11-00 до окончания работ ограничена подача холодной воды на ул. Чапаева д.д. 40, 36, 38, 42, 42/1, ул. Кирова д.д. 19, 19а, 17, 17а, ул.Епифанская д.д. 33, 33а, ул. Плеханова д. 56.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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