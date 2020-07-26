Пьяная тулячка врезалась в столб электропередач и травмировала детей

26 Июль 2020 2020-07-26T14:29:17+03:00

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ДТП с пострадавшими детьми произошло 25 июля в Пролетарском районе Тулы. Пьяная женщина за рулем "Ниссана" не справилась с управлением и на полном ходу врезалась столб электропередач. От удара бетонный столб упал на машину и повредил ее.

В салоне с женщиной находились двое детей: 11-летняя девочка и 3-летний мальчик. Дети получили различные травмы, их госпитализировали.

Подробности ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU