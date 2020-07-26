В Тульской области нашли пропавшего грибника

26 Июль 2020 2020-07-26T10:54:52+03:00

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Накануне в Белёвском районе полицейские нашли заблудившегося в лесу мужчину.

В субботу вечером 48-летний мужчина решил отправиться в лес за грибами. Когда стемнело он перестал выходить на связь. Его супруга заявила в полицию о пропаже.

На розыск потерявшегося отправился весь личный состав отдела полиции. С помощью технических и звуковых средств полицейские пытались помочь заблудившемуся выйти из леса и пошагово изучали местность.

В результате чего потерявшегося 48-летнего жителя Киреевска удалось обнаружить. По предварительным данным, угроз его жизни и здоровью нет.

ИСТОЧНИК KP.RU