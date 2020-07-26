2020-07-26T10:54:52+03:00
Происшествия

В Тульской области нашли пропавшего грибника

Жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне в Белёвском районе полицейские нашли заблудившегося в лесу мужчину.

В субботу вечером 48-летний мужчина решил отправиться в лес за грибами. Когда стемнело он перестал выходить на связь. Его супруга заявила в полицию о пропаже.

На розыск потерявшегося отправился весь личный состав отдела полиции. С помощью технических и звуковых средств полицейские пытались помочь заблудившемуся выйти из леса и пошагово изучали местность.

В результате чего потерявшегося 48-летнего жителя Киреевска удалось обнаружить. По предварительным данным, угроз его жизни и здоровью нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области наркосбытчика осудили к 12 годам колонии
Пьяная тулячка врезалась в столб электропередач и травмировала детей
В Тульской области нашли пропавшего грибника
Погода в Туле на воскресенье, 26 июля: +24 градуса и дождь с грозой
Прокуратура потребовала убрать свалку с ул. Вяземской в Туле
В Тульской области пресекли попытку переброса в колонию крупной партии телефонов
В Ясногорске из-за коммунальной аварии более 1000 домов остались без водоснабжения
25 июля жителей Тульской области ждет теплый солнечный день
Прокуратура завела административное дело на "Тульские парки" за утонувшего в пруду подростка
Только один туляк смог сдать ЕГЭ по математике на все 100 баллов
В Туле осудили водителя за попытку «отмазаться» от ГИБДД взяткой
Туляка посадят почти на семь лет за попытку убить товарища в Центральном парке города
Тульский "Леруа Мерлен" оштрафовали на 55 тысяч рублей за "коронавирусные" нарушения
В Пролетарском районе Тулы продолжают бороться с несанкционированной торговлей