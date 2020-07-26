В Тульской области нашли пропавшего грибника
Накануне в Белёвском районе полицейские нашли заблудившегося в лесу мужчину.
В субботу вечером 48-летний мужчина решил отправиться в лес за грибами. Когда стемнело он перестал выходить на связь. Его супруга заявила в полицию о пропаже.
На розыск потерявшегося отправился весь личный состав отдела полиции. С помощью технических и звуковых средств полицейские пытались помочь заблудившемуся выйти из леса и пошагово изучали местность.
В результате чего потерявшегося 48-летнего жителя Киреевска удалось обнаружить. По предварительным данным, угроз его жизни и здоровью нет.
ИСТОЧНИК KP.RU