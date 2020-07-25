2020-07-25T12:42:28+03:00
Происшествия

В Тульской области пресекли попытку переброса в колонию крупной партии телефонов

Задержанным оказался ранее отбывавший наказание в учреждении
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В тульской исправительной колонии №5 сотрудники пресекли попытку доставки на территорию учреждения крупной партию мобильных телефонов.

Злоумышленник попытался перебросить в рюкзаке на территорию колонии 28 мобильных телефонов. Однако его попытку заметили сотрудники учреждения.

Ранее задержанный отбывал наказание в этом исправительном учреждении и договорился с осужденным, что после освобождения поможет организовать ему доставку мобильных телефонов в колонию.

По данному факту был составлен протокол, изъятые предметы опечатаны и направлены вместе с собранными материалами в суд для принятия решения. В отношении осужденного, организовавшего доставку мобильных телефонов, проводится проверка по факту нарушения режима отбывания наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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