В Ясногорске из-за коммунальной аварии более 1000 домов остались без водоснабжения

25 Июль 2020 2020-07-25T11:07:59+03:00

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Вечером 24 июля в Ясногорске произошло частичное отключение водоснабжения. По тревоге на место выехала аварийно-восстановительная бригада.

Оказалось, что в зону отключения попали более 1200 домов различной этажности. Причиной отключения стал порыв водовода.

Специалисты приступили к восстановительным работам, порыв удалось ликвидировать за три часа. В настоящее время водоснабжение в домах жителей восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU