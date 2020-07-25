В Ясногорске из-за коммунальной аварии более 1000 домов остались без водоснабжения
ЧП произошло вечером 24 июля
Фото: Материалы пресс-служб
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Вечером 24 июля в Ясногорске произошло частичное отключение водоснабжения. По тревоге на место выехала аварийно-восстановительная бригада.
Оказалось, что в зону отключения попали более 1200 домов различной этажности. Причиной отключения стал порыв водовода.
Специалисты приступили к восстановительным работам, порыв удалось ликвидировать за три часа. В настоящее время водоснабжение в домах жителей восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU