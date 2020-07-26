В Тульской области наркосбытчика осудили к 12 годам колонии

26 Июль 2020 2020-07-24T18:08:59+03:00

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В Суворовском районе на суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Его признали виновным в сбыте наркотических веществ. Летом прошлого года осужденный сбыл наркотик в Суворовской районе. Он нашел покупателя и продал ему марихуану, общий вес которой составил 122,11 граммов. Вскоре о такой «сделке» узнали правоохранители. В ходе обыска по месту жительства сбытчика изъяли три свертка с марихуаной массой 67,1 грамма. На суде ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU