2020-07-24T18:08:59+03:00
Происшествия

В Тульской области наркосбытчика осудили к 12 годам колонии

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Суворовском районе на суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Его признали виновным в сбыте наркотических веществ. Летом прошлого года осужденный сбыл наркотик в Суворовской районе. Он нашел покупателя и продал ему марихуану, общий вес которой составил 122,11 граммов. Вскоре о такой «сделке» узнали правоохранители. В ходе обыска по месту жительства сбытчика изъяли три свертка с марихуаной массой 67,1 грамма. На суде ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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