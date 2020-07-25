Прокуратура потребовала убрать свалку с ул. Вяземской в Туле

25 Июль 2020 2020-07-24T18:03:20+03:00

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В Туле природоохранная прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проверила, как в Пролетарском районе соблюдается законодательства об охране окружающей среды.

На участке местности в районе ул. Вяземской обнаружили несанкционированную свалку песка, щебня и темного сыпучего вещества. Свалка располагалась на открытой местности и администрация города никаких мер к ее устранению не принимала.

Прокуратура внесла главе МО представление и направила в суд иск о понуждении администрации ликвидировать свалку. Результат не заставил себя долго ждать и и свалку убрали за время рассмотрения искового заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU