В понедельник туляки будет сидеть без света

26 Июль 2020 2020-07-24T17:59:11+03:00

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В понедельник, 27 июля, часть Тулы останется без электричества. Это произойдет по причине производства плановых работ на объектах.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Революции, 6, 8; ул. Ленина, 22; ул. Демонстрации, 8; ул. Бр. Жабровых, 2; ул. Ползунова, 15, 15 к. 1, 15 к. 2, 17, 20, 22, 24, 26; ул. Прокудина, 2 к. 2, 2 к. 1; ул. Седова, 9, 12 к. 1; ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.); ул. М. Расковой, 8, 8-а; ул. Белинского, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.); ул. Карпинского, 1-41; ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.); ул. Кутузова, 57, 59; ул. Осипенко, 17-24; ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.); ул. Матросова, 11, 13, 17, 3; ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.); ул. Кутузова, 38-60 (чётн.), 69-95 (нечётн.); ул. Комбайновая, 1; ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 26, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.); ул. Краснодонцев, 38-59; ул. Белинского, 34-52 (чётн.), 39-57 (нечётн.); ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.); пр-зд Вильямса, 27-35-а (нечётн.), 26-36 (чётн.); ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.); ул. Калинина, 139, 110, 143; пер. Патронный; ул. Каракозова, 29-64, 70, 71, 69, 68; ул. Серова, 8, 10, 12, 6; ул. Кирова, 162-а, 133; ул. Комсомольская, 191 к. 1, 191 к. 2, 191 к. 3, 191 к. 4; Промышленный пр-зд, 1, 3; ул. Токарева, 78, 80, 73-а, 69; ул. Железнодорожная, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Октябрьская, 1-10; ул. Скуратовская, 1-37 (нечётн.), 2-16 (чётн.); п. Н-Скуратово, 100, 100-а, 100-б/1; п. Ст. Овсянниково, 1-аул. Железнодорожная, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Октябрьская, 1-10; ул. Скуратовская, 1-37 (нечётн.), 2-16 (чётн.); п. Н-Скуратово, 100, 100-а, 100-б/1; п. Ст. Овсянниково, 1-а;

Мясново: ул. Чмутова, 156-а, 158-б, 160, 130-156 (чётн.); ул. Моторная, 48-64 (чётн.); 2-й пр-зд, 2-х; 4-й пр-зд, 1-13 (нечётн.), 1-а-е, 13-б, 2-а-е, 20-а, 12-а, 2-20 (чётн.); ул. Кабакова, 35, 36, 32-в, 32-б; 8-й пр-зд, 2; 9-й пр-зд, 1; 18-й пр-зд, 32-38; 4-й Полюсный пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Чмутова, 113, 115, 117; 12-й пр-зд, 10, 21; 80-90 (чётн.), 23; 13-й пр-зд, 5-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.); ул. Тихмянова, 21; ул. Полюсная, 21, 23.

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