Только один туляк смог сдать ЕГЭ по математике на все 100 баллов
Всего профильную математику сдали 3325 человек
Только один туляк смог сдать ЕГЭ по математике на все 100 балловФото: Алексей ФОКИН
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Вчера, 23 июля, в Туле утвердили результаты ЕГЭ по математике профильного уровня. Сам экзамен состоялся ранее — 10 июля. В общей сложности ЕГЭ по математике прошли 3325 человек.
Высокое количество баллов сумели набрать 252 человека, из них один выпускник получил наивысший результат – 100 баллов.
С результатами ЕГЭ по математике профильного уровня выпускники будут ознакомлены в образовательных организациях, где были зарегистрированы на участие в ЕГЭ.
ИСТОЧНИК KP.RU