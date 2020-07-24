24 Июль 2020 2020-07-24T17:32:01+03:00

Только один туляк смог сдать ЕГЭ по математике на все 100 баллов Фото: Алексей ФОКИН

Всего профильную математику сдали 3325 человек

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Вчера, 23 июля, в Туле утвердили результаты ЕГЭ по математике профильного уровня. Сам экзамен состоялся ранее — 10 июля. В общей сложности ЕГЭ по математике прошли 3325 человек.

Высокое количество баллов сумели набрать 252 человека, из них один выпускник получил наивысший результат – 100 баллов.

С результатами ЕГЭ по математике профильного уровня выпускники будут ознакомлены в образовательных организациях, где были зарегистрированы на участие в ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU