В Туле осудили водителя за попытку «отмазаться» от ГИБДД взяткой
Установлено, что 15 февраля полицейские отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области несли службу на территории Ленинского района. Там на участке автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» инспекторы заметили автомобиль с подозрительной манерой движения. Полицейские предположили, что водитель данного транспортного средства может быть пьян, поэтому остановили его.
Как оказалось, остановка была оправданной. Как выяснили инспекторы, что во-первых, мужчина управляет автомобилем, будучи лишённым водительских прав, а во-вторых, он был в состоянии опьянения. Однако, мужчина не захотел получать официального наказания, поэтому решил дать сотрудникам ГАИ взятку. Инспекторы ДПС отказались от такого щедрого предложения, а попросили нарушителя сесть в патрульный автомобиль для составления протокола о направлении на медицинское освидетельствование об административном правонарушении. Суд признал уклончивого водителя виновным и назначил ему в наказание штрафа в размере 150 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU