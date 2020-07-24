В Туле осудили водителя за попытку «отмазаться» от ГИБДД взяткой

24 Июль 2020 2020-07-24T17:18:11+03:00

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Установлено, что 15 февраля полицейские отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области несли службу на территории Ленинского района. Там на участке автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» инспекторы заметили автомобиль с подозрительной манерой движения. Полицейские предположили, что водитель данного транспортного средства может быть пьян, поэтому остановили его.

Как оказалось, остановка была оправданной. Как выяснили инспекторы, что во-первых, мужчина управляет автомобилем, будучи лишённым водительских прав, а во-вторых, он был в состоянии опьянения. Однако, мужчина не захотел получать официального наказания, поэтому решил дать сотрудникам ГАИ взятку. Инспекторы ДПС отказались от такого щедрого предложения, а попросили нарушителя сесть в патрульный автомобиль для составления протокола о направлении на медицинское освидетельствование об административном правонарушении. Суд признал уклончивого водителя виновным и назначил ему в наказание штрафа в размере 150 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU