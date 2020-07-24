2020-07-24T16:52:51+03:00
Происшествия

Туляка посадят почти на семь лет за попытку убить товарища в Центральном парке города

Суд назначил злоумышленнику 6 лет и 6 месяцев в исправительной колонии
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Туляка посадят почти на семь лет за попытку убить товарища в Центральном парке городаТуляка посадят почти на семь лет за попытку убить товарища в Центральном парке городаФото: Алексей ФОКИН
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В Советском районном суде Тулы рассмотрели уголовное дело и вынесли приговор 54-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в покушение на убийство.

А дело произошло вечером 11 октября 2019 года на территории Центрального парка. Подсудимый поссорился со своим знакомым и в ходе ссоры ударил его ножом в грудь и шею. в вечернее время в результате ссоры, возникшей между двумя знакомыми, один мужчина нанес другому удары ножом в область живота и шеи. Пострадавший пытался скрыться от опасного товарища в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусов, однако подсудимый не сдавался и продолжал преследование. Однако, довести свой злой замысел у мужчины до конца не удалось, так как его задержал охранник парка.

За свое опасное поведение и покушение на убийство мужчина получил приговор в виде лишения свободы на 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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