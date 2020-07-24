Тульский "Леруа Мерлен" оштрафовали на 55 тысяч рублей за "коронавирусные" нарушения

24 Июль 2020 2020-07-24T16:35:28+03:00

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Тульский Роспотребнадзор снова вышел на проверку по соблюдению санитарных правил, установленных из-за эпидемии коронавируса. Так, в этот раз проверяющие посетили крупный строительный гипермаркет «Леруа Мерлен».

Помимо строительных материалов, специалисты ведомства обнаружили там еще и ряд «коронавирусных» нарушений. Так, например, в гипермаркете не проводилась дезинфекция контактных поверхностей корзин и тележек, а также отсутствовала разметка о соблюдении социальной дистанции. Помимо этого, в магазине не было организовано помещение для изолированных лиц с медицинскими показаниями.

О решению суда директора «Леруа Мерлен» выплатит штраф в размере 55 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU