В Пролетарском районе Тулы продолжают бороться с несанкционированной торговлей

24 Июль 2020 2020-07-24T16:26:55+03:00

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Сегодня, 24 июля, на улицы Пролетарского района снова вышел рей по борьбе с незаконной торговлей. Проверяют торговые точки сотрудники полиции, которые выявляют несанкционированную торговлю в неустановленных местах.

Сегодня же правоохранители вышли на улицу Металлургов, Кутузова, Плеханова, Вильямса. В ходе проверки было составлено 12 протоколов за торговлю в неустановленных местах. Так, пойманным продавцам может грозить предупреждение или административный штраф.

Для граждан размер штрафа составляет от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц – от 7000 до 70 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU