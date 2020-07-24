В Пролетарском районе Тулы продолжают бороться с несанкционированной торговлей
Сегодня, 24 июля, на улицы Пролетарского района снова вышел рей по борьбе с незаконной торговлей. Проверяют торговые точки сотрудники полиции, которые выявляют несанкционированную торговлю в неустановленных местах.
Сегодня же правоохранители вышли на улицу Металлургов, Кутузова, Плеханова, Вильямса. В ходе проверки было составлено 12 протоколов за торговлю в неустановленных местах. Так, пойманным продавцам может грозить предупреждение или административный штраф.
Для граждан размер штрафа составляет от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц – от 7000 до 70 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU