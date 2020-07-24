2020-07-24T16:26:55+03:00
Общество

В Пролетарском районе Тулы продолжают бороться с несанкционированной торговлей

В ходе проверки было выписано 12 протоколов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Пролетарском районе Тулы продолжают бороться с несанкционированной торговлейВ Пролетарском районе Тулы продолжают бороться с несанкционированной торговлейФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 24 июля, на улицы Пролетарского района снова вышел рей по борьбе с незаконной торговлей. Проверяют торговые точки сотрудники полиции, которые выявляют несанкционированную торговлю в неустановленных местах.

Сегодня же правоохранители вышли на улицу Металлургов, Кутузова, Плеханова, Вильямса. В ходе проверки было составлено 12 протоколов за торговлю в неустановленных местах. Так, пойманным продавцам может грозить предупреждение или административный штраф.

Для граждан размер штрафа составляет от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц – от 7000 до 70 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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