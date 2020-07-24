2020-07-24T15:53:37+03:00
Общество

В Тульской области установят интеллектуальные транспортные системы

Установка систем планируется в период 2020-2024 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области установят интеллектуальные дорожные системыВ Тульской области установят интеллектуальные дорожные системыФото: Алексей ФОКИН
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Дороги Тульской области обзаведутся интеллектуальными транспортными системами. Совместно с другими регионами страны, в тульских краях данная система появится в период с 2020 по 2024 год.

По плану, внедрение интеллектуальной транспортной системы позволит снизить загруженность дорог и улучшит ситуацию с заторами в Туле и области. Помимо этого, система должна повысить уровень безопасности пешеходов и автомобилистов, сможет дать информацию о дорожной ситуации и оптимальных маршрутах движения. Также, эта система поможет и в вопросе улучшения экологии региона.

Что входит в саму интеллектуальную систему:

- видеонаблюдение,

- мониторинг параметров транспортных потоков,

- метеомониторинг,

- светофорное управление,

- информирование участников дорожного движения с помощью динамических информационных табло и знаков переменной информации,

- мониторинг экологических параметров,

- весогабаритный контроль транспортных средств,

- контроль соблюдения ПДД

- отслеживание общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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