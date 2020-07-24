В Тульской области установят интеллектуальные транспортные системы
Дороги Тульской области обзаведутся интеллектуальными транспортными системами. Совместно с другими регионами страны, в тульских краях данная система появится в период с 2020 по 2024 год.
По плану, внедрение интеллектуальной транспортной системы позволит снизить загруженность дорог и улучшит ситуацию с заторами в Туле и области. Помимо этого, система должна повысить уровень безопасности пешеходов и автомобилистов, сможет дать информацию о дорожной ситуации и оптимальных маршрутах движения. Также, эта система поможет и в вопросе улучшения экологии региона.
Что входит в саму интеллектуальную систему:
- видеонаблюдение,
- мониторинг параметров транспортных потоков,
- метеомониторинг,
- светофорное управление,
- информирование участников дорожного движения с помощью динамических информационных табло и знаков переменной информации,
- мониторинг экологических параметров,
- весогабаритный контроль транспортных средств,
- контроль соблюдения ПДД
- отслеживание общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU