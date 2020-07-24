Тульские воспитатели стали лауреатами во Всероссийском образовательном фестивале

24 Июль 2020 2020-07-24T15:44:53+03:00

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Дипломами I степени наградили воспитателей тульских центров образования в онлайн-фестиваля дошкольного образования «Воспитатели России». Целью данного фестиваля служило содействие повышению уровня общей и профессиональной культуры педагогов и родителей, привлечение внимания общественности к решению проблем дошкольного образования, а также выявление и распространение лучших практик дошкольного образования. В этом году мероприятие проходило с апреля по июнь.

Так, победные места взяли:

Диплома I степени в номинации «Детское творчество» - Анастасия Лисина, воспитатель детского сада Центра образования № 31 имени Романа Петровича Стащенко.

Диплома I степени в номинации «Мастер-класс» - Елена Бухтоярова, воспитатель детского сада Центра образования № 9 имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова.

ИСТОЧНИК KP.RU