Тульские воспитатели стали лауреатами во Всероссийском образовательном фестивале
Дипломами I степени наградили воспитателей тульских центров образования в онлайн-фестиваля дошкольного образования «Воспитатели России». Целью данного фестиваля служило содействие повышению уровня общей и профессиональной культуры педагогов и родителей, привлечение внимания общественности к решению проблем дошкольного образования, а также выявление и распространение лучших практик дошкольного образования. В этом году мероприятие проходило с апреля по июнь.
Так, победные места взяли:
Диплома I степени в номинации «Детское творчество» - Анастасия Лисина, воспитатель детского сада Центра образования № 31 имени Романа Петровича Стащенко.
Диплома I степени в номинации «Мастер-класс» - Елена Бухтоярова, воспитатель детского сада Центра образования № 9 имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова.
ИСТОЧНИК KP.RU