2020-07-24T15:34:27+03:00
Общество

В Туле выявляли и наказывали таксистов-нарушителей

В основном таксисты попадались за отсутствие документов, страховки и лицензии
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле выявляли и наказывали таксистов-нарушителейВ Туле выявляли и наказывали таксистов-нарушителейФото: Алексей ФОКИН
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В Туле продолжают следить за легальностью пассажирских перевозок. Так, в ходе очередной проверки, правоохранители проверили 12 транспортных средства, а также задержали двух водителей, которые осуществляли пассажирские перевозки в режиме легкового такси, с нарушениями действующего законодательства в области безопасности дорожного движения.

Всего же за нарушение закона по перевозке пассажиров легковым такси было составлено 5 административных актов:

- 2 за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

- 3 за осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом без предварительного техосмотра.

Также, в Туле поймали ещё и таксистов-нарушителей, на которых составили 4 административных материала:

- 2 за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса;

- 2 материала за отсутствие страховки.

Все выявленные автомобили были арестованы и перемещены на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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