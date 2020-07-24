В Туле выявляли и наказывали таксистов-нарушителей
В Туле продолжают следить за легальностью пассажирских перевозок. Так, в ходе очередной проверки, правоохранители проверили 12 транспортных средства, а также задержали двух водителей, которые осуществляли пассажирские перевозки в режиме легкового такси, с нарушениями действующего законодательства в области безопасности дорожного движения.
Всего же за нарушение закона по перевозке пассажиров легковым такси было составлено 5 административных актов:
- 2 за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).
- 3 за осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом без предварительного техосмотра.
Также, в Туле поймали ещё и таксистов-нарушителей, на которых составили 4 административных материала:
- 2 за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса;
- 2 материала за отсутствие страховки.
Все выявленные автомобили были арестованы и перемещены на специализированную стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU