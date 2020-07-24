Беглеца из тульского противотуберкулезного диспансера принудили дойти лечение до конца

24 Июль 2020 2020-07-24T15:13:18+03:00

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Сотрудники полиции зедержали одного из пациентов Тульского областного противотуберкулезного диспансера № 1. Отметим, что мужчина проходил стационарное лечение в этом медучреждении.

Помимо этого, больной нарушал не раз и дисциплину, находясь в больнице. Своим поведением пациент потенциально представлял угрозу для здоровья окружающих. Все эти нюансы учел Белёвский районный суд, который вынес свое решение по поводу данного больничного бегелца.

Так, по решению суда, мужчина будет принудительно госпитализирован в медицинское противотуберкулезное учреждение для обследования и стационарного лечения до окончания срока.

ИСТОЧНИК KP.RU