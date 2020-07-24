24 Июль 2020 2020-07-24T14:37:54+03:00

В Туле задержали гостиничного буяна с его белым порошком Фото: материалы пресс-служб

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Сигнал тревоги поступил на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Сигнал исходил из одного гостиничного комплекса в городе Тула, куда был оперативно направлен экипаж росгвардейцев.

Прибыв на место, стражи порядка задержали там 35-летнего мужчину, который вёл себя неадекватно, шумел и мешал постояльцам гостиницы. Помимо этого, в в холле, где сидел задержанный, росгвардейцы обнаружили рассыпанное вещество белого цвета.

Буяна передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. А белое загадочное вещество направили в экспертно-криминалистический центр.

ИСТОЧНИК KP.RU