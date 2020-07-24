Жаркая летняя погода в Туле наступит только с 27 июля

24 Июль 2020 2020-07-24T12:58:34+03:00

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Последние две недели в Тульской области преобладает преимущественно прохладная и пасмурная погода. Так, погода днем варьируется между +17 и +22 градусами, а вечером столбик термометра спускается до +10...+12 . Такая погода стала для туляков нонсенсом. Ведь после 30-градусной жары в регион ворвался ветер, дожди и заметная прохлада.

Однако, жители Тульской области могут не отчаиваться и не прощаться с летом уже сейчас. По словам специалистов Гидрометцентра, начало следующей недели порадует туляков более тёплой погодой. На данный момент температура воздуха не дотягивает до нормы на 3-5 градусов из-за атлантических циклонов, которые являются причиной облачности, осадков, северных ветров и холодного арктического воздуха.

Так с начала следующей недели температура воздуха приблизится к норме, а к середине перешагнет через нее еще на 3-4 градуса. Однако, жара жарой, а вот дожди никто не отменял. Поэтому, придется смириться с небольшими и кратковременными осадками.

ИСТОЧНИК KP.RU