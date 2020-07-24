2020-07-24T12:58:34+03:00
Общество

Жаркая летняя погода в Туле наступит только с 27 июля

Со следующей недели температура воздуха по всему региону обещает стать выше
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Жаркая летняя погода в Туле наступит только с 27 июляЖаркая летняя погода в Туле наступит только с 27 июляФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Изменить размер текста:

Последние две недели в Тульской области преобладает преимущественно прохладная и пасмурная погода. Так, погода днем варьируется между +17 и +22 градусами, а вечером столбик термометра спускается до +10...+12 . Такая погода стала для туляков нонсенсом. Ведь после 30-градусной жары в регион ворвался ветер, дожди и заметная прохлада.

Однако, жители Тульской области могут не отчаиваться и не прощаться с летом уже сейчас. По словам специалистов Гидрометцентра, начало следующей недели порадует туляков более тёплой погодой. На данный момент температура воздуха не дотягивает до нормы на 3-5 градусов из-за атлантических циклонов, которые являются причиной облачности, осадков, северных ветров и холодного арктического воздуха.

Так с начала следующей недели температура воздуха приблизится к норме, а к середине перешагнет через нее еще на 3-4 градуса. Однако, жара жарой, а вот дожди никто не отменял. Поэтому, придется смириться с небольшими и кратковременными осадками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле выявляли и наказывали таксистов-нарушителей
В Туле на улице Тимирязева полицейские задержали сразу два автомобиля
Беглеца из тульского противотуберкулезного диспансера принудили дойти лечение до конца
В Туле задержали гостиничного буяна с его белым порошком
Жаркая летняя погода в Туле наступит только с 27 июля
В тульской области одна посетительница кафе "увела" у другой мобильный телефон
Мобильные мошенники обокрали тулячку почти на 500 тысяч рублей
В Тульской области двое алексинцев похитили телекоммуникационный кабель
В Туле на Одоевском шоссе столкнулись две иномарки
Работники семи тульских судов переболели COVID-19
В Туле на ул.Оборонной столкнулись две автоледи
В Тульской области 16-летний водитель сбил четырехлетнюю девочку
В Туле на Красноармейском проспекте на 90 суток закрыли суши-бар
В тульском Заречье выявили нарушающие закон торговые точки
Тульская прокуратура выявила 1813 нарушений в бюджетном законодательстве
Погода в Туле 24 июля: переменная облачность и +18 градусов
24 июля в части Тулы временно не будет холодной воды
Жители Тулы 24 июля останутся без света