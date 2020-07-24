В тульской области одна посетительница кафе "увела" у другой мобильный телефон

24 Июль 2020 2020-07-24T12:17:33+03:00

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В Узловой произошло ограбление одной 35-летней местной женщины, которая находилась в кафе. Во время отдыха у пострадавшей «увели» мобильный телефон. А ограбила ее другая отдыхающая в заведении женщина.

По предварительным данным, в ночное время, находясь в одном из городских кафе, она оставила без внимания на барной стойке свой мобильный телефон. Это заметила другая посетительница заведения и, решив воспользоваться случаем, «прикарманила» чужой телефон себе. Потерпевшая, поняв что ее обокрали, сразу же обратилась в полицию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили причастность к незаконным действиям 36-летней неработающей женщины. Та, в свою очередь, призналась в содеянном. Похищенное было обнаружено и изъято. Полицейские устанавливают все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU