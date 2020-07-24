2020-07-24T12:17:33+03:00
Происшествия

В тульской области одна посетительница кафе "увела" у другой мобильный телефон

Полиция установила личность злоумышленницы через камеры видеонаблюдения
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Узловой произошло ограбление одной 35-летней местной женщины, которая находилась в кафе. Во время отдыха у пострадавшей «увели» мобильный телефон. А ограбила ее другая отдыхающая в заведении женщина.

По предварительным данным, в ночное время, находясь в одном из городских кафе, она оставила без внимания на барной стойке свой мобильный телефон. Это заметила другая посетительница заведения и, решив воспользоваться случаем, «прикарманила» чужой телефон себе. Потерпевшая, поняв что ее обокрали, сразу же обратилась в полицию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили причастность к незаконным действиям 36-летней неработающей женщины. Та, в свою очередь, призналась в содеянном. Похищенное было обнаружено и изъято. Полицейские устанавливают все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле выявляли и наказывали таксистов-нарушителей
В Туле на улице Тимирязева полицейские задержали сразу два автомобиля
Беглеца из тульского противотуберкулезного диспансера принудили дойти лечение до конца
В Туле задержали гостиничного буяна с его белым порошком
Жаркая летняя погода в Туле наступит только с 27 июля
В тульской области одна посетительница кафе "увела" у другой мобильный телефон
Мобильные мошенники обокрали тулячку почти на 500 тысяч рублей
В Тульской области двое алексинцев похитили телекоммуникационный кабель
В Туле на Одоевском шоссе столкнулись две иномарки
Работники семи тульских судов переболели COVID-19
В Туле на ул.Оборонной столкнулись две автоледи
В Тульской области 16-летний водитель сбил четырехлетнюю девочку
В Туле на Красноармейском проспекте на 90 суток закрыли суши-бар
В тульском Заречье выявили нарушающие закон торговые точки
Тульская прокуратура выявила 1813 нарушений в бюджетном законодательстве
Погода в Туле 24 июля: переменная облачность и +18 градусов
24 июля в части Тулы временно не будет холодной воды
Жители Тулы 24 июля останутся без света