2020-07-24T12:04:15+03:00
Происшествия

Мобильные мошенники обокрали тулячку почти на 500 тысяч рублей

Злоумышленники представились работниками банка
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мобильные мошенники обокрали тулячку почти на 500 тысяч рублейМобильные мошенники обокрали тулячку почти на 500 тысяч рублейФото: Алексей ФОКИН
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Мобильные мошенники не прекращают своих злодеяний и обкрадывают туляков даже дистанционно. Так, новой жертвой мошенников стала 37-летняя жительница Тулы. По классике жанра, ей позвонил незнакомец и представился якобы сотрудником банка, чему пострадавшая искренне поверила. Такая наивность стоила женщине 486 тысяч рублей.

Сейчас полицейские выясняют все детали произошедшего, а также ведут работу по установке лиц, причастник к мошенничеству.

Полицейские напоминают туляка о том, что необходимо быть более бдительными в разговоре по телефону с незнакомцами, а тем теми, кто представляется сотрудниками банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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