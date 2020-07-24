В Тульской области двое алексинцев похитили телекоммуникационный кабель

24 Июль 2020 2020-07-24T11:57:50+03:00

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В Алексине сотрудники полиции установили личности, подозреваемых в краже. По предварительным данным, преступники похитили оптоволоконный кабель, который в свою очередь принадлежит одной из телекоммуникационных компаний.

Чтобы реализовать свой коварный план злоумышленники проникли в так называемый «колодец связи» на улице города, откуда и вытащили кабель. Похищенное должно было уйти в дальнейший сбыт. Как оказалось, злоумышленниками являются двое ранее судимых местных жителей, которые признались в содеянном. На данный момент полиция устанавливает все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU