2020-07-24T11:09:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Работники семи тульских судов переболели COVID-19

Сейчас в судах соблюдают строгие правила "коронавирусной безопасности"
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Работники семи тульских судов переболели COVID-19Работники семи тульских судов переболели COVID-19Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области за время «бушевания» коронавируса, опасной инфекцией заразились семь представителей районных судов региона, а также Тульского гарнизонного военного суда, в участках мировых судей.

На данный момент в каждом суде проводится ежедневная уборка, на входе установлены антисептики, а также измеряют температуру у всех, кто входит в здание. Помимо этого, в судах установили специальные средства для обеззараживания воздуха и бактерицидными облучателями.

Отметим, что на сегодняшний момент, число заболевших коронавирусом в регионе достигло свыше 8000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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