Работники семи тульских судов переболели COVID-19
В Тульской области за время «бушевания» коронавируса, опасной инфекцией заразились семь представителей районных судов региона, а также Тульского гарнизонного военного суда, в участках мировых судей.
На данный момент в каждом суде проводится ежедневная уборка, на входе установлены антисептики, а также измеряют температуру у всех, кто входит в здание. Помимо этого, в судах установили специальные средства для обеззараживания воздуха и бактерицидными облучателями.
Отметим, что на сегодняшний момент, число заболевших коронавирусом в регионе достигло свыше 8000 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU