24 Июль 2020 2020-07-24T10:56:38+03:00

В Туле на ул.Оборонной столкнулись две автоледи Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 23 июля, в Туле на улице Оборонной произошло ДТП. Так, дорогу не смогли поделить две автоледи — одна на «Вазе», другая на «Ford Focus».

Так 23 июля в 19:00 на ул. Оборонной двигался «ВАЗ 2112» под управлением 25-летней девушки. Автоледи отечественного авто, выезжая с второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении «летящей» иномарке, в следствие чего два автомобиля столкнулись. За рулем «Ford Focus» находилась 31-летняя девушка.

В результате ДТП пострадала водитель иномарки, а также ее 8-летний пассажир. Они получили различные травмы и после оказания медпомощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU