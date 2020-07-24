2020-07-24T10:56:38+03:00
Происшествия

В Туле на ул.Оборонной столкнулись две автоледи

В ДТП есть пострадавший ребенок
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле на ул.Оборонной столкнулись две автоледиВ Туле на ул.Оборонной столкнулись две автоледиФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Вчера вечером, 23 июля, в Туле на улице Оборонной произошло ДТП. Так, дорогу не смогли поделить две автоледи — одна на «Вазе», другая на «Ford Focus».

Так 23 июля в 19:00 на ул. Оборонной двигался «ВАЗ 2112» под управлением 25-летней девушки. Автоледи отечественного авто, выезжая с второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении «летящей» иномарке, в следствие чего два автомобиля столкнулись. За рулем «Ford Focus» находилась 31-летняя девушка.

В результате ДТП пострадала водитель иномарки, а также ее 8-летний пассажир. Они получили различные травмы и после оказания медпомощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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