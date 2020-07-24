В Тульской области 16-летний водитель сбил четырехлетнюю девочку Фото: материалы пресс-служб

Вчера днем, 23 июля, в городе Донской Тульской области произошло ДТП. Участниками его стали несовершеннолетний водитель и несовершеннолетняя девочка-пешеход.

Так в 14:10 на переулке Строительный, микрорайона Северо-Задонска в городе Донской16-летний автомобиль «ВАЗ 21074», сбил 4-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП девочка получила различные травмы и была доставлена в медучреждение.