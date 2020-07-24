В Туле на Красноармейском проспекте на 90 суток закрыли суши-бар
В руки Роспотребнадзора попалось ещё одно заведение общепита — кафе «Самурай» на Красноармейском проспекте в Туле. Теперь кафе будет закрыто ровно на 90 суток за выявленные нарушения.
Так, в заведении, в основном, не соблюдали коронавирусные правила. Так в заведении не было:
- сведений о ежедневном измерении температуры тела сотрудников;
- достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств, масок и перчаток для сотрудников;
- места для обработки рук антисептиками при входе в кафе;
- дозаторов для обработки рук антисептиками в местах общего пользования;
- уборки помещений и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств;
- дезинфекции многоразовой посуды;
- устройств для обеззараживания воздуха в производственных помещениях.
ИСТОЧНИК KP.RU