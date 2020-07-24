2020-07-24T10:33:23+03:00
Общество

В Туле на Красноармейском проспекте на 90 суток закрыли суши-бар

В заведении не соблюдались коронавирусные правила Роспотребнадзора
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В руки Роспотребнадзора попалось ещё одно заведение общепита — кафе «Самурай» на Красноармейском проспекте в Туле. Теперь кафе будет закрыто ровно на 90 суток за выявленные нарушения.

Так, в заведении, в основном, не соблюдали коронавирусные правила. Так в заведении не было:

- сведений о ежедневном измерении температуры тела сотрудников;

- достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств, масок и перчаток для сотрудников;

- места для обработки рук антисептиками при входе в кафе;

- дозаторов для обработки рук антисептиками в местах общего пользования;

- уборки помещений и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств;

- дезинфекции многоразовой посуды;

- устройств для обеззараживания воздуха в производственных помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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