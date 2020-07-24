В тульском Заречье выявили нарушающие закон торговые точки

24 Июль 2020 2020-07-24T14:43:06+03:00

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В Туле продолжают бороться с незаконной торговлей на улицах города. Так вчера, 23 июля, в Заречье прошла проверка торговых точек на их законность. Проверяли продавцов представители городской власти, а также сотрудники полиции.

Рейд прошел по улицам Пузакова и Октябрьской . В итоге были выявлены следующие нарушения:

размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях;

торговля в неустановленных местах.

Напомним тулякам, что торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей. Однако, должностные лица могут попасть на сумму от 5000 до 10 000 рублей, а юр лица – от 7000 до 70 000 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU