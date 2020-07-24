2020-07-24T14:43:06+03:00
Общество

В тульском Заречье выявили нарушающие закон торговые точки

Рейд прошел по улице Октябрьской и Пузакова
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле продолжают бороться с незаконной торговлей на улицах города. Так вчера, 23 июля, в Заречье прошла проверка торговых точек на их законность. Проверяли продавцов представители городской власти, а также сотрудники полиции.

Рейд прошел по улицам Пузакова и Октябрьской . В итоге были выявлены следующие нарушения:

размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях;

торговля в неустановленных местах.

Напомним тулякам, что торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей. Однако, должностные лица могут попасть на сумму от 5000 до 10 000 рублей, а юр лица – от 7000 до 70 000 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле выявляли и наказывали таксистов-нарушителей
В Туле на улице Тимирязева полицейские задержали сразу два автомобиля
Беглеца из тульского противотуберкулезного диспансера принудили дойти лечение до конца
В Туле задержали гостиничного буяна с его белым порошком
Жаркая летняя погода в Туле наступит только с 27 июля
В тульской области одна посетительница кафе "увела" у другой мобильный телефон
Мобильные мошенники обокрали тулячку почти на 500 тысяч рублей
В Тульской области двое алексинцев похитили телекоммуникационный кабель
В Туле на Одоевском шоссе столкнулись две иномарки
Работники семи тульских судов переболели COVID-19
В Туле на ул.Оборонной столкнулись две автоледи
В Тульской области 16-летний водитель сбил четырехлетнюю девочку
В Туле на Красноармейском проспекте на 90 суток закрыли суши-бар
В тульском Заречье выявили нарушающие закон торговые точки
Тульская прокуратура выявила 1813 нарушений в бюджетном законодательстве
Погода в Туле 24 июля: переменная облачность и +18 градусов
24 июля в части Тулы временно не будет холодной воды
Жители Тулы 24 июля останутся без света