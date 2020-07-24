Тульская прокуратура выявила 1813 нарушений в бюджетном законодательстве
К ответственности привлечены 345 человек
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За последние полгода 2020 года сотрудники тульской прокуратуры смогли выявить 1813 нарушений в сфере бюджетного законодательства. По итогу 304 должностных лица привлеклись к дисциплинарной ответственности, а 41 человек — к административной.
Также, опротестовано было 139 незаконных правовых актов. Из этого числа 107 на данный момент приведены в соответствие с бюджетным законодательством.
Помимо этого, 12 дел поступило о мошеннических действиях в бюджетной сфере. Из них по 11 случаям уже заведены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU