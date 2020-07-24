2020-07-24T09:56:46+03:00
Происшествия

Тульская прокуратура выявила 1813 нарушений в бюджетном законодательстве

К ответственности привлечены 345 человек
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За последние полгода 2020 года сотрудники тульской прокуратуры смогли выявить 1813 нарушений в сфере бюджетного законодательства. По итогу 304 должностных лица привлеклись к дисциплинарной ответственности, а 41 человек — к административной.

Также, опротестовано было 139 незаконных правовых актов. Из этого числа 107 на данный момент приведены в соответствие с бюджетным законодательством.

Помимо этого, 12 дел поступило о мошеннических действиях в бюджетной сфере. Из них по 11 случаям уже заведены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле выявляли и наказывали таксистов-нарушителей
В Туле на улице Тимирязева полицейские задержали сразу два автомобиля
Беглеца из тульского противотуберкулезного диспансера принудили дойти лечение до конца
В Туле задержали гостиничного буяна с его белым порошком
Жаркая летняя погода в Туле наступит только с 27 июля
В тульской области одна посетительница кафе "увела" у другой мобильный телефон
Мобильные мошенники обокрали тулячку почти на 500 тысяч рублей
В Тульской области двое алексинцев похитили телекоммуникационный кабель
В Туле на Одоевском шоссе столкнулись две иномарки
Работники семи тульских судов переболели COVID-19
В Туле на ул.Оборонной столкнулись две автоледи
В Тульской области 16-летний водитель сбил четырехлетнюю девочку
В Туле на Красноармейском проспекте на 90 суток закрыли суши-бар
В тульском Заречье выявили нарушающие закон торговые точки
Тульская прокуратура выявила 1813 нарушений в бюджетном законодательстве
Погода в Туле 24 июля: переменная облачность и +18 градусов
24 июля в части Тулы временно не будет холодной воды
Жители Тулы 24 июля останутся без света