23 Июль 2020 2020-07-23T17:51:05+03:00

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Тулякам предлагают дружбу на час. Таких предложений все больше появляется на сайте бесплатных объявлений в интернете.

- Я не буду поучать и осуждать, главное - услышать. Пишите, всегда буду рада вам помочь, - гласит одно из объявлений.

За свои услуги виртуальные собеседники просят заплатить. В среднем от 350 до 500 рублей. В эту сумму входят переписки или звонки. На личную встречу соглашаются далеко не все друзья на час.

ИСТОЧНИК KP.RU