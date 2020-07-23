Тулякам предлагают дружбу на час
За свои услуги виртуальные собеседники просят заплатить
Объявление
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Тулякам предлагают дружбу на час. Таких предложений все больше появляется на сайте бесплатных объявлений в интернете.
- Я не буду поучать и осуждать, главное - услышать. Пишите, всегда буду рада вам помочь, - гласит одно из объявлений.
За свои услуги виртуальные собеседники просят заплатить. В среднем от 350 до 500 рублей. В эту сумму входят переписки или звонки. На личную встречу соглашаются далеко не все друзья на час.
ИСТОЧНИК KP.RU