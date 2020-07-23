2020-07-23T17:43:36+03:00
Недвижимость

24 июля в части Тулы временно не будет холодной воды

Подача воды будет ограничена с 10:00 и до окончания ремонтных работ
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В пятницу, 24 июля, в Туле в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: Щегловская зесека, д. 35, по некоторым адресам будет ограничена подача холодной воды.

Так, без воды останутся жители домов 35, 37, 30, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 47, 49, 51-б, 30-д, 30-б, 30-в, 30-г, 30-е по ул. Щегловская засека, а также частного сектора по ул. 1-4 Дачный проезд.

Также Тулагорводоканал предупреждает туляков о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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