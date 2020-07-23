Названы тульские предприятия-лидеры по загрязнению рек
Объемы сброса сточных вод уменьшились
Изменить размер текста:
В Тульской области опубликован перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов в 2019 году.
Возглавляет список АО «Тулагорводоканал». Объем сбросов загрязненных сточных вод составил 62,75 млн кубометров.
На втором и третьем местах - предприятия химической промышленности. Объем сбросов составил 24,59 и 17,22 млн кубометров соответственно.
Также отмечается, что по статистике в 2019 году в сравнении с предшествующим годом произошло снижение на 2% общего объема сброса сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные объекты.
ИСТОЧНИК KP.RU