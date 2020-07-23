Названы тульские предприятия-лидеры по загрязнению рек

23 Июль 2020 2020-07-23T17:43:12+03:00

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В Тульской области опубликован перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов в 2019 году.

Возглавляет список АО «Тулагорводоканал». Объем сбросов загрязненных сточных вод составил 62,75 млн кубометров.

На втором и третьем местах - предприятия химической промышленности. Объем сбросов составил 24,59 и 17,22 млн кубометров соответственно.

Также отмечается, что по статистике в 2019 году в сравнении с предшествующим годом произошло снижение на 2% общего объема сброса сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU