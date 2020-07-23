Жители Тулы 24 июля останутся без света
Завтра, 24 июля, некоторые жители Тулы временно останутся без электроэнергии. Отключения пройдут в связи с проведением плановых ремонтных работ.
Таким образом, 9:00 до 17:00 без света останутся следующие адреса:
Кв-л М. Гончары, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20;
Мясново: пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.); пер. 2-й Шоссейный, 1-12; Одоевское ш., 60-68 (чётн.), 50, 52; 10-й пр-зд, 59;
ул. Ложевая, 1-26, 23-б; ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.), 128; ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а; ул. Пролетарская, , 28, 93-а, 97-а, 115-а, 93-117 (нечётн.); ул. Гармонная, 31, 33-а, 16, 20, 21, 25, 33, 22;
Демидовская пл., 13, 27, 33-а, 31, 13-а, 15, 4-16 (чётн.), 20; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а, 53-75 9нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.), 4-в; Тульский пр-зд, 1-3 (нечётн.);
ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.), 20, 24, 26, 28, 30, 32, 30-а, 34; пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 55, 57, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а; ул. Пархоменко, 47, 48; пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 17; ул. Н. Руднева, 49, 53, 55, 57-б;
Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а; ул. Ликбеза, 3, 9, 15, 17, 19, 27, 31, 18, 1; ул. Б. Кулига, 2; ул. Н. Упская, 64, 66;
ул. Марата, 170, 172, 174; ул. Кирова, 145; ул. Немцова, 1, 2;
ул. Токарева, 86-а, 86-б; ул. Железнодорожная, 38-а;
Мясново: 4-й пр-зд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й пр-зд, 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 21, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова, 25, 2, 28, 7, 9, 11, 13, 3, 5; 2-й пр-зд, 25, 31, 25-а, 27, 29, 31-а, 35, 37, 41, 36, 38, 40-а, 30; ул. Профсоюзная, 14-а, 16; 1-й пр-зд, 20-38 (чётн.), 31-49 (нечётн.), 34-а, 36-а, 28-а, 22-а, 31-а, 41-а, 37-а, 39-а, 39-б, 39-в, 45-а, 45-б, 45-в, 46-а, 46-в, 47-а, 47-б, 47-в; ул. В. Краснослободская, 76-а;
Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а; ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-72 (чётн.); ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а, 22; 7-й пр-зд, 41-63-б (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.); ул. Рогова, 14, 18, 20, 22, 22-а; 4-й пр-зд, 47, 64; ул. Кооперативная, 22; 6-й пр-зд, 50-74 (чётн.), 45-65 (нечётн.), 50-б; 8-й пр-зд, 73;
Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 54-а, 54-б, 54-74 (чётн.), 55-а, 55-б, 55-71 (нечётн.); 9-й пр-зд, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.); пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.); пер. 2-й Шоссейный, 1-12; Одоевское ш., 60-68 (чётн.);
п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.); ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 26-42 (чётн.); ул. Лесная, 15, 17, 26, 28, 30;
ул. Свободы, 13-29а; ул. Пушкинская, 33.
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