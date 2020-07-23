В Тульской области мотоциклист столкнулся с автобусом

23 Июль 2020 2020-07-23T17:29:38+03:00

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22 июле в 08-15 на 1 км дороги микрорайон «Соцгород» - микрорайон «Петровский» в Алексине произошло ДТП.

43-летний мужчина на мотоцикле «BMW» выехал на встречную полосу и столкнулся с двигающимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ-320540-22». За рулем автобуса находился 45-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU