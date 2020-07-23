В Тульской области мотоциклист столкнулся с автобусом
Мужчина получил различные травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
22 июле в 08-15 на 1 км дороги микрорайон «Соцгород» - микрорайон «Петровский» в Алексине произошло ДТП.
43-летний мужчина на мотоцикле «BMW» выехал на встречную полосу и столкнулся с двигающимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ-320540-22». За рулем автобуса находился 45-летний мужчина.
В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU