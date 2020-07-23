Житель Тульской области угнал трактор и по дороге обчистил две дачи
Мужчина похитил бытовую технику
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В одной из деревень Белёвского района мужчина угнал трактор и поехал на нем по населенному пункту. Во время поездки он решил обокрасть две дачи. Он молотком разбил стекла в каждом из домов и проник внутрь.
Мужчина забрал два телевизора, игровую приставку, музыкальный центр, акустические колонки. А затем продолжил движение на тракторе.
Полицейские задержали 47-летнего ранее судимого мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит уголовная ответственность и за угон трактора.
ИСТОЧНИК KP.RU