Житель Тульской области угнал трактор и по дороге обчистил две дачи

23 Июль 2020 2020-07-23T17:22:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В одной из деревень Белёвского района мужчина угнал трактор и поехал на нем по населенному пункту. Во время поездки он решил обокрасть две дачи. Он молотком разбил стекла в каждом из домов и проник внутрь.

Мужчина забрал два телевизора, игровую приставку, музыкальный центр, акустические колонки. А затем продолжил движение на тракторе.

Полицейские задержали 47-летнего ранее судимого мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит уголовная ответственность и за угон трактора.

ИСТОЧНИК KP.RU