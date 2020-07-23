В Туле отремонтируют здание следственного управления

23 Июль 2020 2020-07-23T17:16:08+03:00

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В Туле отремонтируют здание СУ СК РФ по Тульской области. Также будет приобретен мобильный штаб для выполнения оперативных задач. На заседании коллегии следственного управления глава региона вручил два сертификата на оказание помощи в этих вопросах.

Отметим, что 25 июля сотрудники следственных органов отметят профессиональный праздник.

На заседании коллегии Алексей Дюмин поблагодарил их за непростую работу, пожелав крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU