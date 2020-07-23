В Туле владелец уличной палатки пытался поджечь себя

23 Июль 2020 2020-07-23T16:31:43+03:00

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23 июля в Туле состоялся рейд по выявлению несанкционированной торговли в Зареченском округе. Однако ход проверки был нарушен экспрессивным поведением уличного торговца.

Мужчина начал разбрызгивать жидкость из пластиковой бутылки. А потом начал угрожать поджечь себя. В ситуацию вмешались полицейские и остановили мужчину.

Причиной такого его поведения стало предписание демонтировать уличную палатку, т.к. с 1 января торговля на придомовой территории запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU