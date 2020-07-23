В Туле двое мужчин похищали лом из железнодорожных составов

23 Июль 2020 2020-07-23T14:59:45+03:00

Они причастны не менее чем к 3 фактам хищений

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В Туле двое мужчин совершили кражи из железнодорожных составов, движущихся по подъездным путям одной из организаций в Скуратовском микрорайоне. Их наживой становился лом черного металла.

Предположительно, 34-летний безработный местный житель и его 28-летний безработный ранее судимый подельник причастны не менее чем к 3 фактам хищений.

Подозреваемые признались в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU