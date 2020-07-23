Тульская областная больница снова вернулась в привычный режим работы
Тульская областная клиническая больница снова начала работать в штатном режиме.. Так медучреждении региона снова начали проводить плановые операций и принимать пациентов с хроническими заболеваниями.
В конце апреля 9-этажное здание главного корпуса больницы перепрофилировали в инфекционный госпиталь для приема пациентов с «ковидом». Сейчас хирургическое, кардиологическое, неврологическое, ожоговое, урологическое, офтальмологическое и другие отделения больницы вернулись в штатный, неинфекционный режим работы. В здании провелась двойная дезинфекция, а все сотрудники неоднократно прошли тестирование на COVID-19.
К своей привычной работе возвращается и лаборатория областной больницы. Отметим, что с марта месяца по июнь, работая круглосуточно, лаборатория выполнила по ряду направлений такое же количество исследований, что и за весь 2019 год. Сейчас лаборатория снова берет в работу и выполняет клинические, ряд биохимических и бактериологические исследования.
ИСТОЧНИК KP.RU