В Тульской области ведут активные поиски и раскопки останков солдат времен ВОВ

23 Июль 2020 2020-07-23T09:53:08+03:00

Больше всего работ ведутся в Белевском и Арсеньевском районах

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По Тульской области в последние годы активно проходят мероприятия по поиску, раскопке и перезахоронению останков погибших воинов во времена ВОВ. Данной работой занимаются специальные поисковые отряды из инициативных жителей региона, а также археологами и специалистами своего дела.

Так, самые масштабные поисковые работы ведутся в Белевском и Арсеньевском районах. В селе Николо-Гастунь Белевского района подняты останки 80 человек. Там же обнаружены останки 30 детей, предположительно из эвакуированного украинского детского дома.

С 2019 года проводятся активные работы в населённых пунктах Арсеньевского района. Там смогли обнаружить останки 88 бойцов, 14 из которых были опознаны. По предварительным данным, в этом районе может быть захоронено более 10 000 бойцов.

ИСТОЧНИК KP.RU