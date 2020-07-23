Тульский Музейный квартал будет готов к приему гостей в сентябре месяце

23 Июль 2020 2020-07-23T09:33:35+03:00

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На сегодняшний момент в Туле около 15 домов Музейного квартала на улице Металлистов передано инвесторам. В скором времени здесь же должны открыться кафе, рестораны, гостиницы и сувенирные магазины, а также ряд государственных и региональные музеи. Также, квартал будет озеленён, благоустроен и, по словам губернатора региона, уже в сентябре будет готов принимать гостей.

Музей декоративно-прикладного и современного искусства первым начал свою работу. Экспозиция представляет крестьянскую и дворянскую жизнь русской деревни в XIX – начале XX века. Здесь уже оформлены два музейно-экспозиционных и два выставочных зала. В данном музее планируется проводить сменные выставки с уклоном на современное искусство.

В здании данного музея разместился еще и штаб и выставочный зал регионального отделения Российского военно-исторического общества. На данный момент там открыта выставка «Свидетели войны», где туляки могут посмотреть на работы земляков и московских художников, написанные в 1941-1942 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU