2020-07-23T09:15:19+03:00
Общество

23 июля в Туле будет облачно, но без дождей

Прогноз погоды на 23 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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23 июля в Туле будет облачно, но без дождей23 июля в Туле будет облачно, но без дождейФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 23 июля, в Туле ожидается немного прохладная погода с переменной облачностью. Днём температура воздуха поднимется до +17...19 градусов, а вечером столбик термометра обещает опуститься до +14 градусов.

Ветер будет дуть умеренный западный со скоростью 5,9 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 741 мм.рт.ст.

Завтра, 24 июля, в Туле, по предварительным прогнозам, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. А температура воздуха разогреется всего до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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