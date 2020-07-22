22 Июль 2020 2020-07-22T18:00:56+03:00

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В Тульской области возросло количество изнасилований - с 3 до 10. При этом раскрываемость всех этих преступлений составила 100%. Об этом сообщил и.о. руководителя следственного управления полковник юстиции Владимир Усов.

Также отмечается снижение количества умышленных убийств и причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. С 40 до 35 сократилось количество убийств, с 26 до 23 - причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU