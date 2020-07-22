Тульские туристы получат до 15 тысяч рублей за путешествия по России

22 Июль 2020 2020-07-22T17:53:04+03:00

Сумма будет рассчитываться в зависимости от тура

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Тульским туристам компенсируют от 5 до 15 тысяч рублей за каждую поездку по России. Сумма будет рассчитываться в зависимости от тура. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на последнем пленарном заседании Госдумы в весеннюю сессию.

Новая схема призвана поддержать туристическую отрасль во время пандемии, а также сделать поездки дешевле. Ожидается, что изменения вступят в силу в августе.

Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU