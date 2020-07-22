В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали двое детей

22 Июль 2020 2020-07-22T17:17:04+03:00

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21 июля в 20-30 на 145 км дороги М-4 «Дон» Веневского района произошло ДТП. 41-летний мужчина на автомобиле «Nissan X-Trail» при обгоне двигался по левой по ходу движения обочине. Но не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в дорожное водоотводное сооружение.

В результате ДТП пострадали три пассажира: 40-летняя женщина, 3-летний мальчик и грудной малыш. Они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.

На момент происшествия мальчики находились в специальных детских удерживающих устройствах, благодаря чему получили незначительные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU