2020-07-22T17:09:33+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области водитель «BMW» скончался после столкновения с КамАЗом

Травмы оказались несовместимы с жизнью
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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21 июля в 12-30 на 179 км дороги М-4 «Дон» Веневского района произошло ДТП. 30-летний мужчина на автомобиле «BMW 320» в попутном направлении столкнулся с автомобилем «Камаз 5490-55» с полуприцепом под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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