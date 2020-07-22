22 Июль 2020 2020-07-22T16:00:44+03:00

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В Тульской области медбрату предъявили обвинение в смерти ветерана Чеченской войны. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности.

Еще на стадии допроса мужчина пояснил, что травму головы потерпевший получил в палате больницы. Последний упал и ударился о кафельный пол, когда подозреваемым перемещал его с кушетки на больничную кровать.

Расследование уголовного дела завершено. Его направят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU