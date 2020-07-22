В Тульской области медбрату предъявили обвинение в смерти ветерана Чеченской войны
Расследование уголовного дела завершено
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В Тульской области медбрату предъявили обвинение в смерти ветерана Чеченской войны. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности.
Еще на стадии допроса мужчина пояснил, что травму головы потерпевший получил в палате больницы. Последний упал и ударился о кафельный пол, когда подозреваемым перемещал его с кушетки на больничную кровать.
Расследование уголовного дела завершено. Его направят в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU