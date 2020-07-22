Тульский "Арсенал" после матча с "Уралом" оштрафовали на 100 тысяч рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T14:54:52+03:00

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ФК "Арсенал" оштрафован на 100 тысяч рублей. Такое решение было озвучено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Причиной штрафа стало неподобающее поведение команды. Семь игроков одной команды получили предупреждения.

Напомним, игра завершилась победой "Арсенала" – 1:3 (1:1). Предупреждения среди оружейников получили Хлусевич (45+), Хагуш (53), К.Кангва (56), Чаушич (86), Ломовицкий (88), Банда (90+), Ткачев (90+).

ИСТОЧНИК KP.RU