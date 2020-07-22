Оперштаб перестал ежедневно публиковать карту распространения коронавируса в Тульской области
Информацию можно будет узнать только раз в неделю
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Региональный оперштаб перестал ежедневно публиковать карту распространения коронавируса в Тульской области.
Теперь узнать, в каких муниципалитетах получил распространение COVID-19, можно будет раз в неделю. Информация будет появляться в доступе после заседаний оперативного штаба.
Ранее было отмечено, что риск второй волны пандемии осенью сохраняется. Он может быть спровоцирован общим сезонным подъемом заболеваемости.
ИСТОЧНИК KP.RU