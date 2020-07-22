22 Июль 2020 2020-07-22T14:43:32+03:00

Информацию можно будет узнать только раз в неделю

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Региональный оперштаб перестал ежедневно публиковать карту распространения коронавируса в Тульской области.

Теперь узнать, в каких муниципалитетах получил распространение COVID-19, можно будет раз в неделю. Информация будет появляться в доступе после заседаний оперативного штаба.

Ранее было отмечено, что риск второй волны пандемии осенью сохраняется. Он может быть спровоцирован общим сезонным подъемом заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU